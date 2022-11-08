Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Путин не поедет в Индонезию на саммит G20, - дипломат Огрызко
Эксклюзив

Путин не поедет в Индонезию на саммит G20, - дипломат Огрызко

8 ноября, 2022 вторник
19:04
Мир

Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. считает, что Путин будет виртуально участвовать в саммите, понимая, что кроме тотальной информационно-политической катастрофы, он там ничего не найдет

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"По моим оценкам и анализу ситуации, Путин не поедет в Индонезию, потому что очно – это нарваться на скандал. При этом скандал настолько громок и очевиден, что риски явно будут перевешивать какие-то потенциальные фотографии с несколькими руководителями. Очевидно, весь Западный мир проигнорирует Путина, к тому же выступления лидеров западных стран, по моему мнению, будут не очень дипломатичными. А на этом фоне заявления нескольких стран, как Южная Африка, Бразилия или Индонезия, вряд ли станут тем, что спасет Путина от всемирного позора", - прокомментировал дипломат.

Владимир Огрызко предположил, что, скорее всего, уже принято решение идти по виртуальному пути, когда можно в любой момент прекратить выступление, как традиционно делает российская дипломатия в лице Лаврова. Пожалуй, так будет и на этот раз, когда Путин произнесет какую-то свою очередную ахинею, а потом поблагодарив, исчезнет с экрана, чтобы не слышать, что ему скажут в ответ.

"Относительно, президента Зеленского, то его участие логично и правильно. В обращении Зеленского будут расставлены точки на "i", также будет сосредоточено внимание на ключевых моментах, которые руководители стран G20 должны услышать. Это тот оптимальный вариант, который мы сегодня имеем, потому что Зеленский не может надолго покинуть страну. А Путин понимает, что кроме тотальной информационно-политической катастрофы он там ничего не найдет", - пояснил Огрызко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 

Украина
Россия
Владимир Путин
Индонезия
Владимир Зеленский
саммит G20
Читайте также:
Юрій Солиган
Автор
7 ноября, 2022 понедельник
Герои Украины. Артиллерист Юрий Солиган: "Освобождая Харьковщину, заехали в деревню, а там россияне обедают"
електроенергія
2 ноября, 2022 среда
В МИД Китая отреагировали на ракетные обстрелы РФ критической инфраструктуры в Украине
Херсон
5 ноября, 2022 суббота
В ОК "Юг" объяснили, что стоит за маневрами РФ с уходом из Херсона
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.87
    Покупка 39.87
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 38.99
    Продажа 40.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
8 ноября
19:22
В эти сутки оккупанты нанесли ракетные и авиаудары по Харьковщине, Донетчине, Херсонщине и Запорожью
19:09
Знание языка и истории. На фоне миграции из России Казахстан изменил правила получения гражданства
19:06
Имущество вывозили грузовиками: на Херсонщине россияне уничтожили электростанцию, ограбили музей и украли башни мобильной связи
18:56
На Запорожье захватчики забирают у людей паспорта Украины и заставляют получать российские, - Генштаб
18:27
Шойгу проинспектировал российских военных, воюющих в Украине и встретился с командующим Суровикиным
18:24
Незаконное бурение нефти: Совет ЕС продлил санкции против Турции
18:21
Украинские предприниматели могут получить по $1000 на рекламу в Instagram или Facebook: Meta выделила на это $1,5 млн
18:10
Обновлено
В России разбился санитарный вертолет Ми-2. Один человек погиб
18:02
На ТЭС и ТЭЦ угля вдвое больше необходимого, из газохранилищ отбирают меньше, чем закачивают, - Шмыгаль
17:59
На трассе возле Чкаловского Харьковской области подорвались рабочие дорожной службы, есть погибшие и раненые
17:53
"Честный разговор важен": Шмыгаль прокомментировал возможность эвакуации из Киева или других городов
16:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:32
Смерть тайваньского солдата разоблачает китайскую дилемму Киева, - POLITICO
15:11
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание матчей 12-го тура чемпионата Украины
14:59
В Киев с визитом прибыла посол США при ООН
14:54
В Киеве, несмотря на войну, все же установят новогоднюю елку: эскизы уже разработаны (фото)
14:51
OPINION
Военный коммунизм на фондовом рынке
14:45
ВСУ показали, как оккупанты для дополнительной защиты "оборудовали" танк украденными канализационными люками
14:40
Алексей Данилов
Данилов предложил новую стратегию борьбы с российскими ракетами
14:28
Россияне в Донецкой области обстреляли ракетами из Су-25 свои же позиции
14:28
Путин может принять участие в саммите G20 дистанционно, - Reuters
14:22
Ватикан предложил свою территорию для переговоров Украины с Россией, - La Stampa
14:15
Йенс Столтенберг
Столтенберг посетит военную базу в Великобритании, где тренируются украинские военные
14:12
У Саакашвили – деменция и туберкулез, – адвокат третьего президента Грузии
14:10
Не употреблять "мобики" и "хлопок", а ВСУ называть "боевиками". Роспропаганда получила новые методички
14:07
Эксклюзив
"Оккупанты пытаются создать информационный вакуум": заместитель главы Херсонского облсовета об отключении электроэнергии в Херсоне
14:07
Россияне превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу, - мэр
14:03
В Днепре установили мобильные бомбоубежища на остановках (фото)
13:53
В Украине запустили онлайн-платформу Nadiyno для экстренной помощи по цифровой безопасности
13:48
Обновлено
Автор текста Ирина Цилык, будет читать Ада Роговцева. 9 ноября состоится Радиодиктант национального единства
13:46
Анджей Дуда
Россия срывает все усилия по предотвращению климатической катастрофы, - Дуда на конференции ООН
13:41
В МИД РФ заявили, что Москва больше не выдвигает предварительных условий для переговоров с Украиной
13:41
Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение
13:40
В офисах крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии обыски из-за подсанкционного российского олигарха
13:20
Синоптик Наталья Диденко пообещала сухую и солнечную погоду
13:20
Эксклюзив
Рамзан Кадиыров
Кадыров основную армию держит при себе для своей безопасности, - сын бывшего президента Ичкерии
13:18
На станции метро Лукьяновская в столице открылся еще один McDonald&#39;s
13:14
Москиты против москалей: Резников ответил Небензе на заявление о "боевых комарах"
13:04
OPINION
Виталий Портников
Особый день для Нэнси Пелоси
13:02
Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 в онлайн-формате
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV