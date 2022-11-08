Путин не поедет в Индонезию на саммит G20, - дипломат Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"По моим оценкам и анализу ситуации, Путин не поедет в Индонезию, потому что очно – это нарваться на скандал. При этом скандал настолько громок и очевиден, что риски явно будут перевешивать какие-то потенциальные фотографии с несколькими руководителями. Очевидно, весь Западный мир проигнорирует Путина, к тому же выступления лидеров западных стран, по моему мнению, будут не очень дипломатичными. А на этом фоне заявления нескольких стран, как Южная Африка, Бразилия или Индонезия, вряд ли станут тем, что спасет Путина от всемирного позора", - прокомментировал дипломат.



Владимир Огрызко предположил, что, скорее всего, уже принято решение идти по виртуальному пути, когда можно в любой момент прекратить выступление, как традиционно делает российская дипломатия в лице Лаврова. Пожалуй, так будет и на этот раз, когда Путин произнесет какую-то свою очередную ахинею, а потом поблагодарив, исчезнет с экрана, чтобы не слышать, что ему скажут в ответ.



"Относительно, президента Зеленского, то его участие логично и правильно. В обращении Зеленского будут расставлены точки на "i", также будет сосредоточено внимание на ключевых моментах, которые руководители стран G20 должны услышать. Это тот оптимальный вариант, который мы сегодня имеем, потому что Зеленский не может надолго покинуть страну. А Путин понимает, что кроме тотальной информационно-политической катастрофы он там ничего не найдет", - пояснил Огрызко.

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