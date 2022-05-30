Путин не победит, мы с украинцами мыслями и сердцами, – Шольц

Об этом глава правительства ФРГ сказал в видеообращении во время проходящего в центре Берлина телемарафона Save Ukraine, передает Укринформ.

"Мы вместе с вами – мыслями и сердцами", – обратился Шольц к украинцам.

Он отметил, что Германия вместе с партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя.

Также Германия приняла около 800 тыс. беженцев из Украины.

"Путин не победит... Мы вместе с вами, мы объединены", - подчеркнул он и добавил, что "мы строим планы послевоенного восстановления Украины".

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