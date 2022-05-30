Путин не победит, мы с украинцами мыслями и сердцами, – Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не сможет победить в развязанной против Украины войне, а немецкий народ мыслями и сердцами всегда с украинцами
Об этом глава правительства ФРГ сказал в видеообращении во время проходящего в центре Берлина телемарафона Save Ukraine, передает Укринформ.
"Мы вместе с вами – мыслями и сердцами", – обратился Шольц к украинцам.
Он отметил, что Германия вместе с партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя.
Также Германия приняла около 800 тыс. беженцев из Украины.
"Путин не победит... Мы вместе с вами, мы объединены", - подчеркнул он и добавил, что "мы строим планы послевоенного восстановления Украины".
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