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"Путин не перерисует карту, как ему захочется": премьер Канады осудил псевдовыборы на ТОТ

10 сентября, 2023 воскресенье
09:38
Мир Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил проведение псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины и заявил, что его страна никогда не признает их результаты

Об этом он сказал во время саммита G20 в Индии.

"На этой неделе Владимир Путин попытался провести так называемые выборы на оккупированных украинских территориях – циничную попытку легитимизировать военное завоевание под видом демократии. Но украинцев не обманешь, и нас тоже. Канада не признает и никогда не будет признавать результаты этих фиктивных выборов или попытку России незаконно аннексировать Украину ", - подчеркнул Трюдо.

По его словам, фальшивый выбор, который предлагают жителям Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также АР Крым и города Севастополь, "является покушением на суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины". Кроме того, эти фиктивные выборы представляют собой серьезные нарушения международного права, включая устав ООН.

"Мы решительно осуждаем незаконную агрессивную войну России против Украины и ее попытку аннексии территории Украины. Канада будет оставаться единой с нашими партнерами по G7, чтобы гарантировать, что Владимир Путин и приспешники российского режима будут иметь последствия своих действий", - добавил премьер Канады.

Трюдо обратился к украинцам, продолжающим бросать вызов авторитаризму российского режима, и сказал, что Канада будет продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется.

"Мы видим сквозь ложь. Путин не будет перерисовать карту, как ему вздумается, и территория Украины останется украинской", - констатировал канадский премьер-министр.

Что известно о "выборах" на ТОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ТОТ подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожья – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ТОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацсопротивления заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ТОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

Впоследствии Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

8 сентября на заседании Совета Безопасности ООН обсудили попытки России организовать местные псевдовыборы на оккупированных территориях. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции.

В Центре нацсопротивления отмечали , что на временно оккупированных территориях Украины враг проводит псевдовыборы на "участках", которые рашисты наполнят бюджетниками, студентами и гастролерами из РФ.

Вскоре Движение ЧЕСНО сообщило , что самопровозглашенные губернаторы Херсонской и Запорожской областей, а также главари террористических группировок "ДНР/ЛНР" возглавили списки кандидатов от "Единой России".

10 сентября командование Сил обороны призвало игнорировать псевдовыборы на ТОТ. В Генштабе отметили, что большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. оккупанты просто используют их для сокрытия реальных "вождей" захваченных территорий.

Украина
Россия
вибори
Канада
Война с Россией
оккупированные территории
окупанти
Джастин Трюдо
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