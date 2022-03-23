Путин не отпустил главу Центробанка РФ в отставку, - Bloomberg
Президент РФ Владимир Путин не принял заявление об отставке главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех информированных собеседников.
По информации источника, Эльвира Набиуллина хотела покинуть Центробанк РФ после полномасштабного вторжения России в Украину, но Путин отказал.
После этого президент РФ представил ее кандидатуру на новый пятилетний срок председательства в Центробанке.
Источники Bloomberg рассказали, что отставка сейчас будет расценена для Путина как измена. Набиуллина тесно сотрудничала с ним почти два десятилетия. Уже 9 лет она возглавляла Центробанк.
Набиуллина не комментировала публично свое повторное назначение и не ответила на запрос Bloomberg по поводу комментария.
- 28 февраля британское правительство объявило о намерении ввести санкции против Центрального банка РФ из-за полномасштабного нападения на Украину.
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