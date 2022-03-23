Путин не отпустил главу Центробанка РФ в отставку, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех информированных собеседников.



По информации источника, Эльвира Набиуллина хотела покинуть Центробанк РФ после полномасштабного вторжения России в Украину, но Путин отказал.



После этого президент РФ представил ее кандидатуру на новый пятилетний срок председательства в Центробанке.



Источники Bloomberg рассказали, что отставка сейчас будет расценена для Путина как измена. Набиуллина тесно сотрудничала с ним почти два десятилетия. Уже 9 лет она возглавляла Центробанк.



Набиуллина не комментировала публично свое повторное назначение и не ответила на запрос Bloomberg по поводу комментария.

28 февраля британское правительство объявило о намерении ввести санкции против Центрального банка РФ из-за полномасштабного нападения на Украину.

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