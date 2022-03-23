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Главная война с Россией Путин не отпустил главу Центробанка РФ в отставку, - Bloomberg

Путин не отпустил главу Центробанка РФ в отставку, - Bloomberg

23 мартa, 2022 среда
18:34
война с Россией

Президент РФ Владимир Путин не принял заявление об отставке главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех информированных собеседников.

По информации источника, Эльвира Набиуллина хотела покинуть Центробанк РФ после полномасштабного вторжения России в Украину, но Путин отказал.

После этого президент РФ представил ее кандидатуру на новый пятилетний срок председательства в Центробанке.

Источники Bloomberg рассказали, что отставка сейчас будет расценена для Путина как измена. Набиуллина тесно сотрудничала с ним почти два десятилетия. Уже 9 лет она возглавляла Центробанк.

Набиуллина не комментировала публично свое повторное назначение и не ответила на запрос Bloomberg по поводу комментария.

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