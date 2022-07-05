Путин не отказался от планов захватить юг Украины, — Ким

Об этом Виталий Ким заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

По его мнению, ВСУ сегодня имеют тактическое преимущество в южном направлении, а у России нет достаточно ресурсов, которые можно перебросить с востока на юг после захвата Лисичанска.

"Насколько я знаю, у них (русских. - Ред.) там ничего не остается после тех штурмов, поэтому и опрокидывать нечего. Наше преимущество – люди. Наши ВСУ гораздо более искусные. И хотя мы не имеем преимущества для наступательных действий, используя военную хитрость, наши военные работают активно в защиту", — сказал он.

Ким также сказал, что в Николаевской области повреждены и разрушены 6200 объектов, в том числе остановлена работа 12 предприятий-гигантов.

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В перехвате ГУР 4 июля говорится, что россияне за деньги сдают собственные позиции.

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