Путин не отказался от планов ликвидировать Зеленского, - экс-глава Службы внешней разведки Украины Кондратюк
Руководитель Службы внешней разведки Украины 2020–2021 гг. Валерий Кондратюк считает, что в Российской Федерации не отказались от планов ликвидировать президента Зеленского и военно-политическое руководство государства
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо "
"Говорить о том, что Путин не ставил задачу ликвидировать президента Зеленского и высшее военно-политическое руководство Украины, является ложью. Перехват ГУР МО Украины доказывает, что такие планы у РФ были. Однако именно эта информация позволила россиянам выполнить такие планы", - рассказал Кондратюк.
Экс-глава Службы внешней разведки Украины подчеркнул, что в РФ не отказались от планов ликвидации высшего военно-политического руководства Украины.
"В начале полномасштабного вторжения удалось разрушить планы РФ по ликвидации военно-политического руководства Украины. Однако это не означает, что Путин отказался от планов ликвидировать Зеленского и руководство государства. Если в начале вторжения весь российский агентурный аппарат в Украине был напуган и не выходил часто на связь, то сейчас ситуация другая. Сегодня они снова активизировались. Это значит, что угроза для нашего военно-политического руководства снова существует", - добавил он.
- 5 февраля Нафтали Беннет, занимавший пост премьера Израиля в марте 2022 года, заявил, что российский диктатор Владимир Путин пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского.
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