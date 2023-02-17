Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо "

"Говорить о том, что Путин не ставил задачу ликвидировать президента Зеленского и высшее военно-политическое руководство Украины, является ложью. Перехват ГУР МО Украины доказывает, что такие планы у РФ были. Однако именно эта информация позволила россиянам выполнить такие планы", - рассказал Кондратюк.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины подчеркнул, что в РФ не отказались от планов ликвидации высшего военно-политического руководства Украины.

"В начале полномасштабного вторжения удалось разрушить планы РФ по ликвидации военно-политического руководства Украины. Однако это не означает, что Путин отказался от планов ликвидировать Зеленского и руководство государства. Если в начале вторжения весь российский агентурный аппарат в Украине был напуган и не выходил часто на связь, то сейчас ситуация другая. Сегодня они снова активизировались. Это значит, что угроза для нашего военно-политического руководства снова существует", - добавил он.