Путин не отдаст приказ о выводе войск с территории Украины, - социолог Яковенко
Президент РФ Владимир Путин не выведет российские войска из Украины, а режим может не выдержать деоккупацию Крыма
Об этом сказал российский журналист и социолог Игорь Яковенко в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Я могу уверенно сказать, что Путин не отдаст приказ о выводе войск с территории Украины, по крайней мере, я не вижу такой возможности. Есть достаточно неприятная для меня новость: российское публичное пространство, российский телевизор, российские власти практически не отреагировали на освобождение Херсона. Я думал , что это будет удар довольно мощный. Российский телевизор, российские власти этот удар выдержали достаточно легко", - считает он.
Яковенко добавил, что весь вопрос в том, насколько серьезным будет удар, связанный с освобождением Крыма.
"Я думаю, что этот удар путинский режим все же не сможет выдержать так легко, ведь Крым – это абсолютно знаковое явление и так легко проглотить освобождение Крыма, как проглотили освобождение Херсона, видимо, режим не сможет", - подчеркнул социолог.
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