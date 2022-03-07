"Путин не остановится на Украине": Науседа в разговоре с Блинкеном призвал мир помочь украинцам в связи с вторжением РФ
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил Госсекретарю США Энтони Блинкену, что мир должен помочь Украине остановить вторжение РФ, чтобы оно не стало глобальным
Об этом пишет Reuters .
Гитанас Науседа сказал Энтони Блинкену, что неспособность остановить агрессию России в Украине приведет к глобальному конфликту. По его словам, президент РФ Владимир Путин "не остановится на Украине" и мир обязан помогать украинцам "всеми доступными способами".
"Я имею в виду все средства, если мы хотим избежать Третьей мировой войны. Выбор в наших руках", - подчеркнул президент Литвы.
- Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова помочь Украине со вступлением в НАТО.
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