"Путин не остановится на Украине": Науседа в разговоре с Блинкеном призвал мир помочь украинцам в связи с вторжением РФ

Об этом пишет Reuters .



Гитанас Науседа сказал Энтони Блинкену, что неспособность остановить агрессию России в Украине приведет к глобальному конфликту. По его словам, президент РФ Владимир Путин "не остановится на Украине" и мир обязан помогать украинцам "всеми доступными способами".



"Я имею в виду все средства, если мы хотим избежать Третьей мировой войны. Выбор в наших руках", - подчеркнул президент Литвы.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова помочь Украине со вступлением в НАТО.