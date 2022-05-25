Путин не осознает, что происходит, и живет в своем мире, - Зеленский
Действующий президент РФ живет в собственном информационном мире, поэтому дипломатические переговоры возможны с ним, если он будет готов к реальности
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский , выступая по видеосвязи на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
"Мне кажется, что действующий президент РФ до конца не осознает ситуацию, живет в отдельном информационном мире, не понимая, что Украина не собирается идти на уступки", - сказал Зеленский.
Украина борется на своей земле, не против кого-либо, а за свою землю и свою свободу, подчеркнул президент.
"Мне кажется, ему точно должны помочь выйти из информационной нереальности... Говорить сегодня можно только с президентом РФ, без посредников. Они даже не фигуры, их нет на этой шахматной доске. Есть одна фигура – президент РФ. Когда он будет готов реальности", – отметил Владимир Зеленский.
"Тогда, наверное, можно будет попытаться идти по дипломатическому пути", - указал он.
Президент Украины пока не видит интереса России к прекращению войны.
"Да, не вижу. Я не вижу заинтересованности. Я не вижу предметных вещей. Единственный положительный момент, что стороны начали говорить о разблокировании "Азовстали" и эвакуации гражданских лиц. Больше я никаких шагов не вижу", - сказал глава государства.
Напомним, Зеленский заявил , что Украину устраивает политика Китая по поводу войны с Россией.
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