Путин не объявит мобилизацию, даже если ВСУ пересекут границу с РФ, - дипломат Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный считает, что Путин не будет объявлять всеобщую мобилизацию в России ни при каких обстоятельствах
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Уже стало очевидным, что такой инструмент, как всеобщая мобилизация, Путин не использует, даже если Вооруженные силы Украины пересекут границу с Российской Федерацией. То есть концепция ведения войны, избранная Кремлем, не предполагает такого шага. И это вполне понятно, поскольку мы имеем дело с дикой особой, выросшей и воспитанной по инструментам КГБ и ФСБ", - объяснил Бессмертный.
Дипломат объяснил, как должны действовать власти Украины на фоне новостей о возможной мобилизации в России.
"Украинское руководство должно сосредоточиться на силовом компоненте и заботиться о ситуации на фронте и об обеспечении Вооруженных сил Украины. Ведь вся эта шумиха, которую поднимают Пасечник и Пушилин, связана только с тем, что они чувствуют финал всем этим "республикам". Мир и Украина все эти 8 лет позволяли существование этих "республик" лишь потому, что не могут вести себя так же, как россияне", - добавил он.
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