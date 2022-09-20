Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Уже стало очевидным, что такой инструмент, как всеобщая мобилизация, Путин не использует, даже если Вооруженные силы Украины пересекут границу с Российской Федерацией. То есть концепция ведения войны, избранная Кремлем, не предполагает такого шага. И это вполне понятно, поскольку мы имеем дело с дикой особой, выросшей и воспитанной по инструментам КГБ и ФСБ", - объяснил Бессмертный.

Дипломат объяснил, как должны действовать власти Украины на фоне новостей о возможной мобилизации в России.

"Украинское руководство должно сосредоточиться на силовом компоненте и заботиться о ситуации на фронте и об обеспечении Вооруженных сил Украины. Ведь вся эта шумиха, которую поднимают Пасечник и Пушилин, связана только с тем, что они чувствуют финал всем этим "республикам". Мир и Украина все эти 8 лет позволяли существование этих "республик" лишь потому, что не могут вести себя так же, как россияне", - добавил он.

18 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в РФ забирают на войну , предлагая работу по охране важных объектов, в подразделениях материально-технического обеспечения, а в ОРЛО - службу в "МВД"

19 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что незаконный "референдум" во вновь оккупированных районах Луганской области нужен россиянам только для объявления всеобщей мобилизации в РФ

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