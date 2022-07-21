Своими аргументами Джеймс Ставридис поделился в интервью изданию Bloomberg .

Бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис уверяет, что угрозы Владимира Путина относительно ядерного удара – не более чем блеф.

Прежде всего, говорит Ставридис, в случае применения только тактического ядерного оружия Россия потеряет поддержку остатков партнеров, сохраняющих нейтральную позицию по войне в Украине. Речь о Китае, Индии, нескольких странах Африки и Латинской Америки. Партнеры оценят такой шаг как потенциальную персональную угрозу.

Во-вторых, Владимир Путин слишком сильно ценит собственную жизнь и свое состояние, и не рискнет всем, даже ради победы в Украине. Если Россия "нажмет на красную кнопку", ответ Запада будет неизбежен, что неоднократно отмечали лидеры стран НАТО.

Конечно, Путин и его генералы понимают, что применение тактического ядерного оружия позволит выиграть войну в Украине, добавляет Ставридис. Уничтожить Киев – оставить страну и армию без руководства, разбомбить Львов – лишить тыла и путей поставки оружия с запада, не станет Одессы – тяжелый удар по украинской экономике.

Однако, сопоставив риски, в Кремле понимают, что локальные победы могут быть достигнуты и не столь радикальными методами, сконцентрировав львиную долю военных активов на конкретной локации. Следовательно, Путин скорее прибегнет к эскалации, чем к ядерному удару.

В то же время, подводит риск Джеймс Ставридис, существует вероятность, что российская армия применит в Украине химическое оружие. К этому шагу могут прибегнуть не для достижения военных целей, а прежде всего, чтобы запугать украинский народ. К тому же это преступление можно мастерски замаскировать, повесив всех собак на так называемые украинско-американские "тайные лаборатории".

Война в Украине завершится до полугода и превратится в "замороженный конфликт" – экс-командующий силами НАТО.

Кремль может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ, – ISW.