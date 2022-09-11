Путин не может вести переговоры, война должна закончиться его капитуляцией, - МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что с Россией не следует вести переговоры, а война должна закончиться капитуляцией российского диктатора Владимира Путина
Об этом он сообщил в твиттере .
"План геноцида, задуманный Путиным, желание стереть Украину с карты, провалился. Он не может вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией", - пишет Ландсбергис.
Также министр призвал к ускоренной интеграции Украины в НАТО и ЕС.
"Больше никаких жалоб. Никаких колебаний. Никаких больше переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что смогут добиться успеха. Пора выразить нашу глубокую благодарность", - добавил он.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября Украина вернула под свой контроль более 3 тыс. кв. км территории
- Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составляют – 52 650 человек, 2154 танка и 242 самолета.
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