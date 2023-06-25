Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вероятность применения Россией ядерного оружия приближается к нулю. Мои четыре так называемых "нет" от Пионтковского. Во-первых, это ничего не меняет в ходе войны. Предположим, он ударит по какому-то украинскому городу, или, как теперь предлагают, по польской Познани , для того, чтобы Америка, как они рассчитывают, продемонстрировала свою беспомощность, не ответив.И тогда она развалится. Интересный, кстати, подход к оправданию своих преступлений, как Путин сказал: мы отомстим Западу за их прошлые и будущие преступления. Второе, Путину объяснили американцы еще в октябре, что будет за этот удар. Путина просто убьют. Еще одна причина. У Путина нет кнопки, которую можно нажать, чтобы нанести ядерный удар. Эта ядерная кнопка – это метафора. Ядерный удар требует взаимодействия дюжины офицеров генерального штаба, рядовых войск и так далее. Следующая причина - это категорическая позиция Китая, который очень жестко запрещает им это делать. Но, видите ли, вот таким ударом по Запорожской ГЭС почти все причины снимаются", - отметил Пионтковский.

По словам политолога, Путин взбешен тем действием причин, которые запрещают ему использовать ядерное оружие.

"Вероятно, что Путин может взорвать на территории России Курскую АЭС. И объявить гигантскую катастрофу в России и прекращение войны. То, что он не способен, боится и не сможет совершить ядерное нападение, усиливает шансы его компенсаторной какой-то другой катастрофы, на которую он может решиться. Кроме того, есть еще и другие опции подобных катастроф, титановый завод в Крыму. Если Крым теряется, пропадает, тогда к чертовой матери, передадим его зараженным. Это серьезнее ядерного оружия", - подчеркнул Пионтковский.