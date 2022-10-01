Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Путин не хочет восстановить Советский Союз. СССР для носителя такого политического мышления является ошибкой. Поскольку в СССР была создана бутафория государственности для народов бывшей Российской Империи, чтобы они не разбежались. Мы много говорим об СССР, однако не понимаем, что это тоже была оккупация украинского народа и советские власти боролись с восстаниями народов на протяжении многих лет", - пояснил Портников.



Журналист убежден, что Путин хочет присоединить к России не только Украину и Беларусь.



"Путин хочет предотвратить эту ошибку путем просто присоединения территорий к Российской Федерации. По его плану Россия должна включать все области Украины и Беларуси, а Армения, Грузия и Азербайджан будут существовать, как российские автономии. То же касается Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии, а Казахстан должен быть разделен. Большая часть Казахстана просто войдет в состав России, а другая будет оформлена как республика в составе Российской Федерации", – добавил Портников.

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