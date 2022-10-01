Путин не мечтает о восстановлении СССР. Он мечтает о расширении Российской Федерации, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что Путин не мечтает о восстановлении СССР, а желает присоединять захваченные территории к Российской Федерации
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Путин не хочет восстановить Советский Союз. СССР для носителя такого политического мышления является ошибкой. Поскольку в СССР была создана бутафория государственности для народов бывшей Российской Империи, чтобы они не разбежались. Мы много говорим об СССР, однако не понимаем, что это тоже была оккупация украинского народа и советские власти боролись с восстаниями народов на протяжении многих лет", - пояснил Портников.
Журналист убежден, что Путин хочет присоединить к России не только Украину и Беларусь.
"Путин хочет предотвратить эту ошибку путем просто присоединения территорий к Российской Федерации. По его плану Россия должна включать все области Украины и Беларуси, а Армения, Грузия и Азербайджан будут существовать, как российские автономии. То же касается Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии, а Казахстан должен быть разделен. Большая часть Казахстана просто войдет в состав России, а другая будет оформлена как республика в составе Российской Федерации", – добавил Портников.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон. Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших
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Следовательно, российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, который прошел на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей: подписал указы о признании Херсона и Запорожской области "независимыми территориями".
- 30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.
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