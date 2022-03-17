"Я считаю, что лучший способ успокоить общество - это всегда говорить правду, и понимать, что мы готовы ее воспринять", - заявил глава итальянского правительства на пресс-конференции. По этому информирует Еспресо.TV .



Этой правдой, по мнению Марио Драги, является то, что "сегодня мы все стремимся к миру, но, к сожалению, президент Путин не хочет мира".

"Эта ситуация привела к дефициту многих вещей: бензина, дизельного топлива, электроэнергии, газа, пищевых продуктов, - добавил он. - Очень жесткие санкции, которые мы ввели против России, несомненно также имеют последствия для нас".



На вопрос, убежден ли он, что эти санкции уместны и могут быть усилены в будущем, если этого потребует развитие войны, Драги ответил, что готов к усилению ограничений и работает, чтобы помочь бизнесу и семьям".



"Совершенно понятно, что вы озабочены тем, что происходит в Украине и что вы устали от опыта. Но важно говорить правду", - сказал Драги.

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