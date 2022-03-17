Путин не хочет мира, значит, будут новые санкции, - премьер-министр Италии
Марио Драги признает, что введенные против России санкции отражаются и в самой Италии, но правительство готово к их усилению
"Я считаю, что лучший способ успокоить общество - это всегда говорить правду, и понимать, что мы готовы ее воспринять", - заявил глава итальянского правительства на пресс-конференции. По этому информирует Еспресо.TV .
Этой правдой, по мнению Марио Драги, является то, что "сегодня мы все стремимся к миру, но, к сожалению, президент Путин не хочет мира".
"Эта ситуация привела к дефициту многих вещей: бензина, дизельного топлива, электроэнергии, газа, пищевых продуктов, - добавил он. - Очень жесткие санкции, которые мы ввели против России, несомненно также имеют последствия для нас".
На вопрос, убежден ли он, что эти санкции уместны и могут быть усилены в будущем, если этого потребует развитие войны, Драги ответил, что готов к усилению ограничений и работает, чтобы помочь бизнесу и семьям".
"Совершенно понятно, что вы озабочены тем, что происходит в Украине и что вы устали от опыта. Но важно говорить правду", - сказал Драги.
- Напомним, Байден даст понять Си Цзиньпину, что Китай будет нести ответственность за поддержку агрессии России – Блинкен.
- В США подготовили законопроект, заблокирующий РФ потенциальный путь к уклонению от экономических санкций с помощью криптовалюты.
- PayPal начал работу в Украине.
- YouTeam, Square Enix и Corel: Федоров назвал компании, которые присоединились к цифровой блокаде России и Белоруссии.
- Xerox приостановил поставки своего оборудования в РФ.
- Китай тихо усложняет жизнь России, – CNN.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.05
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.35
- Актуальное
- Важное