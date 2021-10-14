Путин не исключает, что нобелевского лауреата Муратова признают "иностранным агентом"

Об этом Путин заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели", сообщают российские СМИ.

"Если он (Муратов) не нарушит российский закон, если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве" иностранного агента", значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание", - заявил Путин.

Поскольку Нобелевская премия имеет денежную составляющую, то российские власти по своим законам могут объявить Муратова "иностранным агентом".