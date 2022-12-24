Путин не имеет никакого отношения к происходящему на войне, - социолог Яковенко

Об этом сказал российский журналист и социолог Игорь Яковенко в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Шойгу говорит о том, что вместо миллиона армии должно быть полтора миллиона, вместо 400 тысяч контрактников нужно 600 тысяч. Такой инерционный, я бы сказал жуковский, подход – попытка завалить труппами", - отметил он.

По его словам, численность вооруженных сил в нынешней войне не имеет решающего значения.

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"Ведь какое значение для HIMARS имеет количество живого мяса, которое он превратит в мясо мертвое, если речь идет о столкновении в нынешней войне? То есть, это снова попытка забрасывать врага трупами. Эта попытка имела какой-то эффект во время Второй мировой войны, но сейчас война совсем другая, на самом деле мы действительно видим войну совершенно другого типа, это, наверное, еще много будут изучать военные аналитики и историки, но уже видно, что соотношение живой силы не является решающим, поэтому происходящее на заседании министерства обороны (РФ, — ред.)свидетельствует. о том, что Путин, не говоря уже о министре обороны, на самом деле никакого отношения к происходящему на войне не имеет", - подытожил Яковенко.