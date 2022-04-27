Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 26 апреля, во время слушаний в Комитете по международным отношениям Сената.



"Сегодня мы не видим никаких признаков того, что президент Путин всерьез настроен на содержательные переговоры", - отметил глава американского зонеполитического ведомства.

По словам Блинкена, администрация США делает все возможное, чтобы ВСУ получали оружие в рекордно короткие сроки. И это намного сужает возможности для агрессии российских захватчиков.

"Ту территорию, которую российское правительство еще два месяца назад считало возможным захватить за несколько недель, Украина сегодня удерживает крепко", - отметил глава Госдепартамента США.

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