Путин не готов прекратить войну мирным путем – Блинкен
Российский президент Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к завершению войны посредством дипломатии, путем мирных переговоров
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 26 апреля, во время слушаний в Комитете по международным отношениям Сената.
"Сегодня мы не видим никаких признаков того, что президент Путин всерьез настроен на содержательные переговоры", - отметил глава американского зонеполитического ведомства.
По словам Блинкена, администрация США делает все возможное, чтобы ВСУ получали оружие в рекордно короткие сроки. И это намного сужает возможности для агрессии российских захватчиков.
"Ту территорию, которую российское правительство еще два месяца назад считало возможным захватить за несколько недель, Украина сегодня удерживает крепко", - отметил глава Госдепартамента США.
- На этих же слушаниях Госсекретарь США поспорил с сенатором-сторонником нейтрального статуса Украины.
- 26 апреля глава министерства обороны США Ллойд Остин заявил , что двери НАТО для Украины открыты, но разговоры об этом преждевременны.
- 25 апреля председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал , что Украина не будет вносить поправки в Конституцию относительно курса на членство в НАТО.
- 29 марта в Стамбуле состоялись переговоры Украины с РФ , в ходе которых обсудили международные гарантии безопасности для Украины , прекращение огня для решения гуманитарных проблем и вопросы обращения с пленными в соответствии с международными конвенциями.
- 29 марта на переговорах с Россией в Стамбуле украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности для Украины с участием стран-членов Совбеза ООН и других государств.
- 30 марта советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Договор о безопасности Украины будет вынесен на референдум только после вывода российских войск с территории Украины.
- 23 апреля Михаил Подоляк сообщил, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины со странами-партнерами могут завершиться в течение недели .
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