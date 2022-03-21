Путин не готов остановить войну в Украине, - Госдеп США

Об этом заявил в понедельник во время брифинга спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ .

"Как мы делали с начала этого кризиса, мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на деэскалацию путем дипломатии, а также прекращение огня и вывод российских войск из Украины", - подчеркнул он.

Прайс добавил, что дипломатия требует по-настоящему добросовестного отношения всех сторон в процессе достижения договоренностей, а также их выполнения.

"Однако президент Путин не продемонстрировал никаких признаков готовности прекратить нападение", – отметил Прайс.

В то же время он подчеркнул, что "США, международное сообщество вместе с партнерами в Украине будут добиваться, чтобы война по выбору Путина была долгосрочным стратегическим поражением Кремля".