Путин не готов остановить войну в Украине, - Госдеп США
Соединенные Штаты не видят никаких признаков готовности президента РФ Владимира Путина останавливать войну против Украины
Об этом заявил в понедельник во время брифинга спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ .
"Как мы делали с начала этого кризиса, мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на деэскалацию путем дипломатии, а также прекращение огня и вывод российских войск из Украины", - подчеркнул он.
Прайс добавил, что дипломатия требует по-настоящему добросовестного отношения всех сторон в процессе достижения договоренностей, а также их выполнения.
"Однако президент Путин не продемонстрировал никаких признаков готовности прекратить нападение", – отметил Прайс.
В то же время он подчеркнул, что "США, международное сообщество вместе с партнерами в Украине будут добиваться, чтобы война по выбору Путина была долгосрочным стратегическим поражением Кремля".
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