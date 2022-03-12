Путин не готов остановить войну, но ему сообщили, что он должен прекратить разрушения - подробности переговоров от делегации Макрона

Об этом пишет Sky News со ссылкой на представителей делегации президента Франции Эммануэля Макрона, информирует Еспресо.TV.

Французский чиновник рассказал, что Путин "не был готов закончить войну" в Украине.

Однако лидеры Франции и Германии призвали его к прекращению огня как условию перед структурированными переговорами.

Они также сказали Путину, что разрушения российскими войсками должно прекратиться.

Напомним, сегодня состоялся 75-минутный разговор президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и лидера Германии Олафа Шольца.

После переговоров оба западных лидера перезвонили президенту Украины.

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