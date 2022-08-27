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Главная война с Россией Путин не готов к катастрофе на ЗАЭС, потому что может очень много потерять, - военный эксперт Глен Грант
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Путин не готов к катастрофе на ЗАЭС, потому что может очень много потерять, - военный эксперт Глен Грант

27 августа, 2022 суббота
16:04
война с Россией Глен Грант

Британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант считает, что Путин, скорее всего, захочет контролировать ЗАЭС для нужд России, но украинским войскам рано или поздно придется отвоевывать станцию, потому что не может такой важный объект находиться в руках России

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Глен Грант прокомментировал вероятность техногенной катастрофы на ЗАЭС, которую могут по приказу совершить российские войска.

"На мой взгляд, Путин не готов к такому шагу, поскольку мало что от этого выиграет. Он может очень много потерять, настроив против себя всех участников НАТО и весь мир, то есть он сам перекроет себе кислород, которым дышит полной грудью за пределами России ", – объяснил военный эксперт.

Грант предположил, что, скорее всего, Путин захочет попробовать контролировать электроэнергию, производимую ЗАЭС, и использовать ее для нужд России, будь то в Крыму или где-либо еще, потому что в этом есть своя польза.

"Из того, что мы слышим о действиях военных и ядерных специалистов, которых Россия завезла на ЗАЭС, понимаем, что они совершают обстрелы, однако сознательно наносят удары чуть дальше от главной электростанции. И этого вполне достаточно для шантажа, но не для вызова катастрофы. "Я думаю, что сейчас нужно молиться, чтобы ситуация не ухудшилась. И все же рано или поздно украинским войскам придется отвоевывать ЗАЭС, потому что вы не можете нормально жить, когда что-то столь важное для Украины остается в руках России", - отметил Глен Грант. .

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атомная энергетика
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