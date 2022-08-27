Путин не готов к катастрофе на ЗАЭС, потому что может очень много потерять, - военный эксперт Глен Грант

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Глен Грант прокомментировал вероятность техногенной катастрофы на ЗАЭС, которую могут по приказу совершить российские войска.



"На мой взгляд, Путин не готов к такому шагу, поскольку мало что от этого выиграет. Он может очень много потерять, настроив против себя всех участников НАТО и весь мир, то есть он сам перекроет себе кислород, которым дышит полной грудью за пределами России ", – объяснил военный эксперт.



Грант предположил, что, скорее всего, Путин захочет попробовать контролировать электроэнергию, производимую ЗАЭС, и использовать ее для нужд России, будь то в Крыму или где-либо еще, потому что в этом есть своя польза.



"Из того, что мы слышим о действиях военных и ядерных специалистов, которых Россия завезла на ЗАЭС, понимаем, что они совершают обстрелы, однако сознательно наносят удары чуть дальше от главной электростанции. И этого вполне достаточно для шантажа, но не для вызова катастрофы. "Я думаю, что сейчас нужно молиться, чтобы ситуация не ухудшилась. И все же рано или поздно украинским войскам придется отвоевывать ЗАЭС, потому что вы не можете нормально жить, когда что-то столь важное для Украины остается в руках России", - отметил Глен Грант. .

22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября.

26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.

26 августа, в 14:04 к сети подключили первый из остановленных энергоблоков.

27 августа на Запорожской АЭС к украинской сети подключили второй энергоблок.

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