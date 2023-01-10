Путин не доживет до 2024 года, – российский оппозиционер Пономарев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Путину нужна исключительно победа. Точнее, то, что он может объявить, как победу. Если будут снова захвачены определенные территории, которые Путин сможет зафиксировать за собой, то это является определенной победой для него", - считает Пономарев.



Российский оппозиционный политик считает, что Путин не может найти решение, чтобы выйти из войны против Украины победителем для россиян



"То, что Путин делает в последние месяцы все больше напоминает какое-то самоубийство. Поскольку когда он объявил об аннексии украинских территорий, то просто уйти из Украины он не может. Путин объявил российскому населению о присоединении территорий и теперь просто так пойти для него будет катастрофа". Это будет его поражением для россиян и Путин не будет для них лидером. Именно поэтому мой прогноз о том, что он не доживет до 2024 года вполне реальным", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине. Еспресо проинформировало , как на это отреагировали в Украине.

В США и Германии отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество очень похоже: и там, и там считают , что Путину просто нужна передышка

Владимир Зеленский высказался по поводу предложения рождественского перемирия от Путина, призвав граждан России обрести смелость "хотя бы на 36 часов во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле".

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