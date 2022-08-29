Путин не доверит Лукашенко ядерное оружие, - Климкин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Лукашенко может рассказывать только басни. Путин никогда ему не доверит ядерное оружие. Он относится к нему с презрением. О каком ядерном оружии рассказывает Лукашенко?! Лукашенко вообще путается в своих словах и не знает информации о своих вооруженных силах", - считает Климкин.

Дипломат подчеркнул, что после заявлений Лукашенко о ядерном оружии, безопасность Беларуси никто не будет гарантировать

"Лукашенко сначала о штурмовиках говорил, а кто же такие самолеты переделывает под носители ядерных ракет? Это в очередной раз доказывает все, что вы должны знать о Лукашенко и весе его слов. Не факт, что Лукашенко читал фундаментальный договор о нераспространении ядерного оружия, но он заявил о его нарушении. Поэтому о гарантиях безопасности для Беларуси можно забыть", - добавил он

26 августа самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су-24 были переоборудованы таким образом, чтобы нести ядерное оружие

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