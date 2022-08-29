Путин не доверит Лукашенко ядерное оружие, - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин уверен, что Путин не отдаст в распоряжение Лукашенко ядерное оружие
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Лукашенко может рассказывать только басни. Путин никогда ему не доверит ядерное оружие. Он относится к нему с презрением. О каком ядерном оружии рассказывает Лукашенко?! Лукашенко вообще путается в своих словах и не знает информации о своих вооруженных силах", - считает Климкин.
Дипломат подчеркнул, что после заявлений Лукашенко о ядерном оружии, безопасность Беларуси никто не будет гарантировать
"Лукашенко сначала о штурмовиках говорил, а кто же такие самолеты переделывает под носители ядерных ракет? Это в очередной раз доказывает все, что вы должны знать о Лукашенко и весе его слов. Не факт, что Лукашенко читал фундаментальный договор о нераспространении ядерного оружия, но он заявил о его нарушении. Поэтому о гарантиях безопасности для Беларуси можно забыть", - добавил он
- 26 августа самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су-24 были переоборудованы таким образом, чтобы нести ядерное оружие
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное