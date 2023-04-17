Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерку иностранных дел ФРГ Анналену Бербок во время встречи глав МИД G7.

"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления" , – сказала дипломат.

В ходе встречи в Японии представители Большой Семерки подтвердят и усилят обязательства.

"Пока речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости", - подчеркнула Бербок.

Министр иностранных дел Германии считает, что G7 - группа наиболее развитых демократических государств, в противостоянии с автократическими силами, когда ее партнеры и друзья во всем мире имеют доверие к ним.

"Как G7, мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, основанные не на зависимостях, а на справедливости и общих правилах конкуренции", - добавила Бербок.