Путин не достигнет своих целей в Украине из-за решимости G7, - Бербок
Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин должен увидеть, что не достигнет своих целей из-за усталости от войны, а также решимости G7
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерку иностранных дел ФРГ Анналену Бербок во время встречи глав МИД G7.
"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления" , – сказала дипломат.
В ходе встречи в Японии представители Большой Семерки подтвердят и усилят обязательства.
"Пока речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости", - подчеркнула Бербок.
Министр иностранных дел Германии считает, что G7 - группа наиболее развитых демократических государств, в противостоянии с автократическими силами, когда ее партнеры и друзья во всем мире имеют доверие к ним.
"Как G7, мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, основанные не на зависимостях, а на справедливости и общих правилах конкуренции", - добавила Бербок.
- 16 апреля во время форума на полях саммита G7 США, Канада, Великобритания, Франция и Япония создали альянс, чтобы вытеснить Россию с международного рынка ядерной энергии.
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