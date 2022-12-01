Об этом она сказала во время трансляции Киевского форума по безопасности в эфире Еспресо.

"Украинцы борются не только за свое выживание, украинцы борются за всех нас. Попытки Путина совершить насильственное завоевание, его военные преступления и ядерный шантаж, его попытки сделать голод оружием и заморозить Украину, должны быть отбиты и побеждены. Если этого не произойдет, мир станет гораздо более опасным. И тогда угаснет не только свет в Украине, свет суверенной и демократической нации, которая борется за свое будущее", - отметила Нуланд.

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам также добавила, что США повели за собой весь мир, предоставив беспрецедентные объемы военной, экономической и гуманитарной поддержки Украине и украинскому народу.

"Буквально только что Президент Байден обратился к Конгрессу за дополнительным пакетом в 37 млрд долларов для того, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, а Владимир Путин потерпел стратегическое поражение. Госсекретарь Блинкен объявил о 53 млн долларов для закупки критически необходимого электрооборудования в США в дополнение к 50 млн долларов для приобретения уже предоставленных электрогенераторов. Путин не должен достичь своей цели, погрузив украинцев в темноту и холод после того, как он не достиг своей цели на поле боя. Он потерпел поражение благодаря стойкости, храбрости и силе украинского народа", - подчеркнула Нуланд.

1 декабря, в 31-ю годовщину Общенационального референдума, подтвердившего независимость Украины, ее территориальную целостность и нерушимость границ, в столице состоится ежегодный Киевский Форум по Безопасности

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