Путин не должен добиться ограниченного успеха в Украине, захватив часть территории и объявив перемирие, - Джонсон

Об этом Джонсон сообщил во время визита в Блэкпул.

По его словам, глава кремля не должен добиться ограниченного успеха в Украине, захватив часть территории и объявив перемирие.

"Иначе крокодил вернется за добавкой", – считает Джонсон.

Премьер-министр Соединенного Королевства считает, что скорого завершения войны не будет, поэтому Великобритания будет поддерживать дальше Украину, несмотря на инфляцию.

Напомним, Борис Джонсон считает, что мир не должен оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского для подписания невыгодного мирного договора с Россией. На заседании Кабмина глава МИД Лиз Трасс добавила, что Британия готовит новые санкции против РФ.

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