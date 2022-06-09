Путин не должен добиться ограниченного успеха в Украине, захватив часть территории и объявив перемирие, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что, если не остановить Россию во время войны с Украиной, она попытается захватить Польшу
Об этом Джонсон сообщил во время визита в Блэкпул.
По его словам, глава кремля не должен добиться ограниченного успеха в Украине, захватив часть территории и объявив перемирие.
"Иначе крокодил вернется за добавкой", – считает Джонсон.
Премьер-министр Соединенного Королевства считает, что скорого завершения войны не будет, поэтому Великобритания будет поддерживать дальше Украину, несмотря на инфляцию.
- Напомним, Борис Джонсон считает, что мир не должен оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского для подписания невыгодного мирного договора с Россией. На заседании Кабмина глава МИД Лиз Трасс добавила, что Британия готовит новые санкции против РФ.
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