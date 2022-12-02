Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к переговорам, - Белый дом

Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул брифинге в пятницу со ссылкой на USA Today .

Ранее в пятницу спикер Кремля Дмитрий Песков заявил , что Владимир Путин "всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения интересов России", но Москва отвергает условие вывода войск из Украины.

"Я бы с осторожностью относился ко всему, что выходит из Кремля, когда речь идет о подобных заявлениях. Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов сесть за стол переговоров и закончить эту войну", – подчеркнул Кирби.

Он сказал, что наиболее заметным действием, которым Путин мог бы показать настроенность на переговоры, был бы вывод российских войск из Украины и прекращение обстрелов украинской инфраструктуры.

"Действия говорят громче, чем слова. А их (России) действия свидетельствуют о мрачной решимости россиян продолжать убивать украинцев", - подчеркнул представитель Белого дома.