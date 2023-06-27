Об этом говорится в отчете ISW.

"Кремль, вероятно, пытается дать сигнал, что Шойгу пока сохранит свою позицию и Путин не подвергнется попытке шантажа Пригожина", - считают аналитики Института изучения войны.

Отмечается, что об этом свидетельствует сообщение минобороны России о том, что 26 июня Шойгу посетил неустановленный передовой командный пункт Западной группировки российских войск в Украине. Это было его первое появление на публике после бунта Пригожина в Ростов-на-Дону и марша в Москву.

Ранее в минобороны России установили, что Западная группировка войск действует на линии Купянск - Сватово в Харьковской и Луганской областях.

Сообщалось, что Шойгу встретился с командующим этой группой войск генерал-полковником Евгением Никифоровым и поставил перед группировкой задачу не допустить продвижения украинских войск на передовую. В частности, аналитики ISW отмечают, что Шойгу не посещал штаб-квартиру ВС РФ в Ростове-на-Дону после завершения оккупации города Вагнером и иным образом не связывался с силами ВС РФ на юге Украины после завершения вооруженного восстания.

"Пока непонятно, заменит ли Кремль Шойгу и Герасимова, но маловероятно, что Кремль немедленно сделает такие резкие смены командования, поскольку это означало бы уступить требования Пригожина", - отмечают в ISW.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Предводитель вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

В Институте изучения войны считают , что соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, очень вероятно, устранит ЧВК Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ.

26 июня в российских СМИ отмечалось, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин остается под следствием по делу об организации мятежа в России, расследование продолжается, несмотря на заявления Кремля о закрытии дела.

В администрации самопровозглашенного президента Беларуси не подтвердили прибытие основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в страну. Однако 27 июня мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщил , что самолет главаря ПВК Вагнера совершил посадку на одном из военных аэродромов Мачулищи.