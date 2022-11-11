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Путин не будет выступать на G20, онлайн также, - Песков

11 ноября, 2022 пятница
12:05
Мир

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет выступать на G20, даже онлайн

Об этом информируют РосСМИ.

Путин не будет выступать на G20, включая онлайн. Это решение принял сам президент России. Песков сообщил, что намерение не ехать на саммит связано с графиком Путина и необходимостью пребывания в стране.

Спикер российского диктатора не прокомментировал решение военных по Херсону, однако подчеркнул, что РФ не жалеет о принятии Херсонской области в свой состав.

Кроме того, заявил: "специальная военная операция" продолжается, потому что этот украинский регион: "остается частью РФ, здесь нет и не может быть никаких изменений".

Речь шла о переговорах, Песков сказал, что достичь целей "военной операции" можно путем переговоров, но из-за "позиции Киева" они невозможны.

Напомним, саммит Большой двадцатки должен состояться 15-16 ноября в Индонезии.

  • МИД Украины требует отозвать приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20.
  • Участие в саммите G20 по состоянию на 3 ноября подтвердили лидеры 17 государств.
  • 7 ноября сообщалось , что президент России Владимир Путин примет решение об участии в саммите G20 до конца этой недели.
  • CNN сообщило , что от РФ на саммит G20 поедет глава МИД Сергей Лавров.
  • 8 ноября президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин также примет участие в саммите дистанционно.
  • В тот же день представитель президента Сергей Никифоров проинформировал, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 в онлайн-формате.
  • В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил , что Путин не будет участвовать в саммите G20.

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Россия
Владимир Путин
Дмитрий Песков
саммит G20
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