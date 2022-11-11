Путин не будет выступать на G20, онлайн также, - Песков

Об этом информируют РосСМИ.

Путин не будет выступать на G20, включая онлайн. Это решение принял сам президент России. Песков сообщил, что намерение не ехать на саммит связано с графиком Путина и необходимостью пребывания в стране.

Спикер российского диктатора не прокомментировал решение военных по Херсону, однако подчеркнул, что РФ не жалеет о принятии Херсонской области в свой состав.

Кроме того, заявил: "специальная военная операция" продолжается, потому что этот украинский регион: "остается частью РФ, здесь нет и не может быть никаких изменений".

Речь шла о переговорах, Песков сказал, что достичь целей "военной операции" можно путем переговоров, но из-за "позиции Киева" они невозможны.