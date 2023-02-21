Путин не будет объявлять о мобилизации в ближайшее время, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас все силы, которые есть у противника, брошены на территорию Украины или находятся в ограниченном количестве за пределами Украины. Этих сил не хватает для проведения широкомасштабных наступательных действий, о которых снова писала западная пресса. Вместе с тем, если мы говорим о новой волне мобилизации в России, она даст результаты только через три месяца. Здесь вопрос не в количестве личного состава, а в способности их подготовить", - пояснил Згурец.

Аналитик уверен, что в России не будет объявлена новая волна мобилизации.

"Я считаю, что Путин не будет объявлять мобилизацию в ближайшее время. Поскольку в апреле в России должен начинаться период увольнения срочников, которые были призваны на службу раньше. Их более 120 тыс. человек. Так вот, я думаю, что эти 120 тыс. срочников будут оставлены в армии и переведены в формат мобилизованных. Однако, хочу отметить, что сейчас у России нет сил для больших наступательных действий. Поэтому в течение следующих нескольких недель мы будем наблюдать такую же динамику боевых действий, что и сейчас", - добавил он.