Путин не будет объявлять о мобилизации в ближайшее время, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что в России вместо того, чтобы объявлять дополнительную мобилизацию, хотят привлекать в войне с Украиной срочников
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас все силы, которые есть у противника, брошены на территорию Украины или находятся в ограниченном количестве за пределами Украины. Этих сил не хватает для проведения широкомасштабных наступательных действий, о которых снова писала западная пресса. Вместе с тем, если мы говорим о новой волне мобилизации в России, она даст результаты только через три месяца. Здесь вопрос не в количестве личного состава, а в способности их подготовить", - пояснил Згурец.
Аналитик уверен, что в России не будет объявлена новая волна мобилизации.
"Я считаю, что Путин не будет объявлять мобилизацию в ближайшее время. Поскольку в апреле в России должен начинаться период увольнения срочников, которые были призваны на службу раньше. Их более 120 тыс. человек. Так вот, я думаю, что эти 120 тыс. срочников будут оставлены в армии и переведены в формат мобилизованных. Однако, хочу отметить, что сейчас у России нет сил для больших наступательных действий. Поэтому в течение следующих нескольких недель мы будем наблюдать такую же динамику боевых действий, что и сейчас", - добавил он.
- 21 февраля американская разведка предупредила, что российский диктатор Владимир Путин вскоре может объявить новую волну мобилизации , которая охватит сотни тысяч человек.
- 21 февраля в ГУР МО Украины сообщили, что в России в марте планируют провести очередную волну мобилизации и создают условия для призыва студентов высших учебных заведений.
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