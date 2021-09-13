Путин не будет обсуждать с Зеленским вопрос ОРДЛО и Крыма, - Песков
Президент России Владимир Путин отказывается обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы российско-украинской войны, Кремль считает, что такого вопроса не существует
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков российским СМИ.
По его словам, требование Украины обсуждать оккупацию Крыма делает проведение встречи президентов невозможным.
"Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Это фактически ставит под сомнение вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи", - отметил Песков.
По войне на Донбассе, он заявил, что это "внутриукраинский конфликт".
"Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы уже это повторяли на различных уровнях", - заявил Песков.
- Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что встреча Зеленского с Путиным возможна только при условии присутствия на ее повестке дня вопросов оккупированного Россией Крыма.
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