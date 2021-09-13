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Главная война с Россией Путин не будет обсуждать с Зеленским вопрос ОРДЛО и Крыма, - Песков

Путин не будет обсуждать с Зеленским вопрос ОРДЛО и Крыма, - Песков

13 сентября, 2021 понедельник
15:06
война с Россией Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин отказывается обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы российско-украинской войны, Кремль считает, что такого вопроса не существует

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков российским СМИ.

По его словам, требование Украины обсуждать оккупацию Крыма делает проведение встречи президентов невозможным.

"Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Это фактически ставит под сомнение вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи", - отметил Песков.

По войне на Донбассе, он заявил, что это "внутриукраинский конфликт".

"Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы уже это повторяли на различных уровнях", - заявил Песков.

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Дмитрий Песков
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