Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Путин не будет обсуждать с Зеленским урегулирование ситуации на Донбассе, он должен об этом общаться с "Л-ДНР", - Песков

Путин не будет обсуждать с Зеленским урегулирование ситуации на Донбассе, он должен об этом общаться с "Л-ДНР", - Песков

20 февраля, 2022 воскресенье
23:51
война с Россией

В Кремле считают, что с президентом Украины Владимиром Зеленским российский лидер Владимир Путин может говорить только о выполнении Украиной заключенных в Минске договоренностей. А об урегулировании ситуации на Донбассе, по мнению Москвы, Киев должен общаться с предводителями "Л-ДНР"

Об этом 20 февраля 2022 года заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков на пропагандистском телеканале "Россия-1", передает Еспресо.TV .

"Есть ощущение, что Путин больше не рассматривает Зеленского как собеседника. Верно ли?", - спросил Пескова представитель канала Павел Зарубин.

"Путин сейчас имеет все основания не рассматривать Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мероприятий.

Если вместе рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он: а) не способен; б) не хочет; с) не собирается этого делать", – отметил Песков.

Читайте и смотрите также : Путин затевает величайшую войну в Европе после 1945 года, - Борис Джонсон

"Украинская сторона и господин Зеленский как основную цель декларируют обсуждение именно урегулирования на юго-востоке. Но мы не являемся стороной конфликта... Обсуждение о юго-востоке должно вестись между президентом Зеленским и представителями этого юго-востока. А вот с этим проблемы - этого они не хотят принять", – добавил он.

"Именно поэтому в Кремле не хотят отвечать на звонки Зеленского?" – уточнил Зарубин.

"Мы задаем вопрос: что вы хотите обсуждать? Но ответа не получаем", - появил Песков.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Дмитрий Песков
Читайте также:
Річард Бренсон
20 февраля, 2022 воскресенье
Российское вторжение разорвет Будапештский меморандум в клочья: миллиардер Бренсон призвал мир поддержать Украину
19 февраля, 2022 суббота
Армия РФ не желает воевать против украинцев, поэтому Путин выбрал сценарий "Б" с использованием "гестаповцев", - Пионтковский
19 февраля, 2022 суббота
Передовые части россиян в Белгородской и Курской областях России рисуют на бронетехнике особую отметку
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.23
    Покупка 28.23
    Продажа 28.61
  • EUR
    Покупка 32.02
    Продажа 32.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 февраля
09:09
Урсула фон дер Ляйен
Планируемые санкции ЕС и США против России отрежут ее от международных финансовых рынков, - фон дер Ляен
09:07
Военное развертывание России возле украинской границы: спутники Maxar сделали новые снимки российской техники
08:43
В Украину 21 января придут мокрый снег, дождь и порывистый ветер
08:35
В Украине за сутки зафиксировали более 13 тыс. случаев COVID-19
08:26
Николай Княжицкий: Ядерная бомба или антикоррупционный прокурор?
08:23
Индия призвала своих граждан временно уехать из Украины из-за эскалации вокруг украинских границ
08:15
посольство США
США подготовили первый пакет санкций против РФ по запрету обработки транзакций российских банков, - Reuters
07:45
Обострение на фронте: 20 февраля оккупанты совершили 80 нарушений "тишины", с начала текущих суток - 8 обстрелов
07:31
доллар
Официальный курс доллара вырос в цене
07:17
окупант
Оккупанты за четыре дня повредили 104 дома местных жителей возле линии разграничения на Донбассе
03:38
Байден согласился встретиться с Путиным. Если Россия не будет нападать на Украину
02:30
МИД РФ "украсил" свой твиттер датой 22.02.2022
00:51
Россия на неделю закрывает воздушное пространство над Азовским морем, - Jerusalem Post
2022, воскресенье
20 февраля
23:21
Журналист Цаплиенко обнародовал имена офицеров ГРУ, готовящих спецоперацию по обвинению Украины в "военных преступлениях" на Донбассе
22:56
В целях обвинения ВСУ россияне стреляли с тяжелой артиллерии в направлении Луганска
22:35
Шесть больших десантных кораблей ВМФ РФ проводят учения между Крымом и Скадовском, еще 6 кораблей разного типа вошли в Азовское море
22:13
Посольство США в РФ: в метро, на вокзалах и в гипермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга возможны теракты
21:30
Блинкен объяснил, почему Запад не объявляет заранее самые болезненные для Путина санкции
21:10
В Одессе горел колледж
20:50
Кремль готовит постановочные репортажи о мифических украинских беспилотниках, обстреливающих мирное население, - разведка
20:33
В Киеве засияли Лучи Достоинства
20:19
В приграничных с Украиной трех областях РФ введен режим чрезвычайного положения
19:57
"Россия, не трогай Украину!" В Москве скрутили 6 участников антивоенного пикета
19:34
Тихановская через ООН потребует вывод войск РФ из Беларуси
19:17
В боевых действиях против Украины на Донбассе оккупанты собираются использовать детей 15-16 лет, - Денисова
18:59
Российские командиры уже готовятся к непосредственному вторжению в Украину, - CBS
18:30
Джо Байден
Байден собирает посвященный Украине Совет нацбезопасности
18:09
Россия разместила в Беларуси ядерное оружие, - Белсат
17:53
Макрон и Путин договорились организовать саммит по ситуации на Донбассе
17:39
"Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации", – пресс-служба Макрона
17:10
Зил-131
В Счастье в результате обстрела со стороны оккупантов уничтожен грузовик СЦКК
16:52
Андрей Кокотюха
"Читает написанное, сам в это не верит", - писатель Андрей Кокотюха о выступлении Зеленского в Мюнхене
16:31
Алексей Резников
Мы уже сломали вражеский сценарий. На обстрелы отвечаем филигранно, - Резников
15:51
"Вова, не делай маме нервы". Одесситы под флагами свободной Украины, Белоруссии и Грузии вышли на Марш единства
15:18
Глава СБУ Иван Баканов
СБУ усилила контроразведку
14:44
Песков
Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала, - спикер Путина Песков
14:08
королева Елизавета
Королева Британии Елизавета II заболела коронавирусом
14:00
Олимпиада-2022: Началась церемония закрытия Игр в Пекине
13:40
Окупант сепар
В оккупированном Донецке мужчинам поступают SMS с призывом вступать в вооруженные формирования. ФОТО
13:14
Наконец-то власть признала реальность, - Порошенко о заявлениях Зеленского в Мюнхене
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV