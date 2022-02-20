Путин не будет обсуждать с Зеленским урегулирование ситуации на Донбассе, он должен об этом общаться с "Л-ДНР", - Песков

Об этом 20 февраля 2022 года заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков на пропагандистском телеканале "Россия-1", передает Еспресо.TV .



"Есть ощущение, что Путин больше не рассматривает Зеленского как собеседника. Верно ли?", - спросил Пескова представитель канала Павел Зарубин.



"Путин сейчас имеет все основания не рассматривать Владимира Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мероприятий.



Если вместе рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он: а) не способен; б) не хочет; с) не собирается этого делать", – отметил Песков.



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"Украинская сторона и господин Зеленский как основную цель декларируют обсуждение именно урегулирования на юго-востоке. Но мы не являемся стороной конфликта... Обсуждение о юго-востоке должно вестись между президентом Зеленским и представителями этого юго-востока. А вот с этим проблемы - этого они не хотят принять", – добавил он.



"Именно поэтому в Кремле не хотят отвечать на звонки Зеленского?" – уточнил Зарубин.



"Мы задаем вопрос: что вы хотите обсуждать? Но ответа не получаем", - появил Песков.





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