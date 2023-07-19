Об этом сообщает РИА Новости .

"Продление зернового соглашения в том виде, в котором оно существовало, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против дальнейшего продления этого так называемого соглашения", - сказал Путин.

По его словам, для возвращения России к "зерновому соглашению" должны быть убраны все препятствия для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений.

"В том числе речь идет об их немедленном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания по этому поводу и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий", - заявил Путин.

Он добавил, что среди условий также вывод из-под санкций поставок российского зерна, удобрений на мировые рынки, а также возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений в Россию.

Диктатор также требует решения всех вопросов страхования российских судов и экспортных поставок РФ, восстановления всей логистики продовольственных поставок, обеспечения беспрепятственной поставки удобрений из России и сырья для их производства.

"При выполнении всех этих условий мы немедленно к этому соглашению вернемся", - заявил Путин.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения " было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Уже 5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать "зерновую инициативу". Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал , что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.