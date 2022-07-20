Путин назвал условие, при котором не будет препятствовать вывозу украинского зерна

Об этом президент РФ Владимир Путин во время посещения Ирана, передает Le Monde .

"Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского зерна, будут сняты. Никто не возражал до сих пор. В том числе американские партнеры", - сказал он.

Президент РФ подчеркнул, что этому раньше никто из международного сообщества не возражал.

"Как известно, американцы сняли ограничения на поставку российских удобрений на мировые рынки", – сказал он.

Глава кремля также заявил, что для улучшения ситуации на международных продовольственных рынках нужно разрешить поставки российского зерна на экспорт.

19 июля в Тегеране прошла встреча лидеров Ирана, Турции и России. Предполагалось, что будут обсуждаться экспорт зерна, Сирия и Украина. А президент Турции Эрдоган, чьи тесные связи с Киевом и Москвой позволили ему быть посредником в переговорах, надеялся получить от Путина гарантию вывоза украинского зерна.

Как известно, для возобновления экспорта украинского зерна разблокируют три украинских порта на Черном море, перед мероприятием у них пустые суда будут проверять турецкие военнослужащие.

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