Путин назвал целые российских военных в Украине "благородными"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что столкновение РФ с Украиной было неизбежным и назвал цели полномасштабного вторжения "благородными"
Об этом сообщают российские СМИ.
Соответствующие заявления Владимир Путин сделал во время совместного визита с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на космодром в Амурской области. Он также убежден, что РФ достигнет своих целей в Украине.
"Так и будет. Нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятны. Они благородны", - сказал Путин.
Он добавил, что "Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, поэтому ее столкновение с РФ было неизбежным".
"Украину начали превращать, к сожалению, для нас, в антироссийский плацдарм. Начали выращивать там ростки национализма и неонацизма, которые уже давно были. Очевидно, что другого выбора мы не имели. Это правильный шаг", - убежден Путин.
- 10 апреля сообщалось, что Александр Лукашенко встретится с Путиным на космодроме в Амурской области.
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