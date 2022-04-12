Путин назвал целые российских военных в Украине "благородными"

Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующие заявления Владимир Путин сделал во время совместного визита с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на космодром в Амурской области. Он также убежден, что РФ достигнет своих целей в Украине.

"Так и будет. Нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятны. Они благородны", - сказал Путин.

Он добавил, что "Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, поэтому ее столкновение с РФ было неизбежным".

"Украину начали превращать, к сожалению, для нас, в антироссийский плацдарм. Начали выращивать там ростки национализма и неонацизма, которые уже давно были. Очевидно, что другого выбора мы не имели. Это правильный шаг", - убежден Путин.

10 апреля сообщалось, что Александр Лукашенко встретится с Путиным на космодроме в Амурской области.

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