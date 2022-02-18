Путин назвал санкции против РФ "нарушением международного права", Лукашенко нарек их "экономической войной"

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Еспресо.TV.



"Хочу подчеркнуть: это санкционное давление абсолютно нелегитимно, это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно", - заявил Путин.



Он добавил, что "решение всегда есть", и в этой ситуации нужно "укрепляться изнутри". Также, по мнению Путина, санкции против России безосновательны и для их введения причины придумываются.



"Санкции будут вводить в любом случае. Есть повод, например, связанный с событиями в Украине, нет ли повода, он будет найден. Потому что цель в другом - затормозить развитие в этом случае России и Беларуси. Преследуя эту цель всегда найдется повод ввести ограничения, нелегитимные, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция", - утверждает президент РФ.



Лукашенко также заявил, что это не просто санкции, а "экономическая война".



"Президент (Путин, - ред.) только что сказал суть: что бы мы ни делали, как бы мы ни старались что-то сделать, хотя мы видим прежде всего свои интересы, свои народы и т.д., они все равно найдут повод, чтобы дальше углублять экономическую войну", - отметил самопровозглашенный президент.

Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что США готовят санкции, способные приостановить Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину. В Конгрессе США предлагают ввести санкции против оцепления Путина и банков РФ, не дожидаясь нового вторжения в Украину.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила , что в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину на Россию будут наложены санкции.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов применять санкции против России в случае новой агрессии против Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что новый пакет санкций ЕС против России в случае нового вторжения в Украину будет более жестким, чем после оккупации Крыма в 2014 году.

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