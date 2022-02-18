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Главная война с Россией Путин назвал санкции против РФ "нарушением международного права", Лукашенко нарек их "экономической войной"

Путин назвал санкции против РФ "нарушением международного права", Лукашенко нарек их "экономической войной"

18 февраля, 2022 пятница
16:30
война с Россией путин Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции, которые Запад обещает ввести против России в случае нового вторжения и ужесточения агрессии против Украины, является "грубым нарушением международного права"

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Еспресо.TV.

"Хочу подчеркнуть: это санкционное давление абсолютно нелегитимно, это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно", - заявил Путин.

Он добавил, что "решение всегда есть", и в этой ситуации нужно "укрепляться изнутри". Также, по мнению Путина, санкции против России безосновательны и для их введения причины придумываются.

"Санкции будут вводить в любом случае. Есть повод, например, связанный с событиями в Украине, нет ли повода, он будет найден. Потому что цель в другом - затормозить развитие в этом случае России и Беларуси. Преследуя эту цель всегда найдется повод ввести ограничения, нелегитимные, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция", - утверждает президент РФ.

Лукашенко также заявил, что это не просто санкции, а "экономическая война".

"Президент (Путин, - ред.) только что сказал суть: что бы мы ни делали, как бы мы ни старались что-то сделать, хотя мы видим прежде всего свои интересы, свои народы и т.д., они все равно найдут повод, чтобы дальше углублять экономическую войну", - отметил самопровозглашенный президент.

  • Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что США готовят санкции, способные приостановить Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину. В Конгрессе США предлагают ввести санкции против оцепления Путина и банков РФ, не дожидаясь нового вторжения в Украину.
  • Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила , что в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину на Россию будут наложены санкции.
  • Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов применять санкции против России в случае новой агрессии против Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что новый пакет санкций ЕС против России в случае нового вторжения в Украину будет более жестким, чем после оккупации Крыма в 2014 году.

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