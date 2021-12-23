Путин назвал Революцию Достоинства "госпереворотом" и причиной оккупации Крыма
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году в Украине произошел "кровавый госпереворот" и у России не было другого выбора, как аннексировать Крым
Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 23 декабря.
"Обострение началось в 2014 году. К этому времени мы, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами РФ, прежде всего, в Украине, мы с этим смирились, нормально к этому отнеслись и способствовали становлению этого государства. Мы готовы были работать со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они не придерживались", - заявил президент РФ.
По словам Путина, Россия знала о западной ориентации Украины и продолжала с ней сотрудничать, несмотря на газовые конфликты, а "никакие действия в отношении Крыма" РФ совершать не собиралась.
"Но что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Людей убивали и сжигали. Я не говорю, кто прав, а кто виноват, ясно, что было незаконное недовольство граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. Так действовал тогда президент Янукович из всем согласился.Три министра иностранных дел - Польши, Германии и Франции дали гарантии мирного развития ситуации и мирного процесса.Я тогда разговаривал с президентом США - по его инициативе - он попросил меня также поддержать этот процесс.Все согласились.Через день-два - госпереворот . Зачем? Ответа нет. Президент Янукович и так со всем согласился. Он был готов уйти из власти хоть завтра", - сказал Путин.
Он добавил, что выборы и победа оппозиции были "неизбежны" и "об этом все знали".
"После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, проживающим там, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы должны были безвольно наблюдать за происходящим на юго-западе на Донбассе, который с начала формирования Советского Союза в 1922-1924 годах не мыслил себя иначе, чем часть России?", - сказал президент РФ.
Путин утверждает, что Украина до создания Советского союза не существовала и "засунули туда исторические территории с народом, которого никто не спрашивал".
- Напомним, Путин назвал распад СССР трагедией и заявил, что видел карты раздела России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное