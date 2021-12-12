Путин назвал распад СССР трагедией и заявил, что видел карты раздела России

Об этом Путин заявил в фильме "Россия. Новая история", показанном телеканалом "Россия-1".

На вопрос, чем для него стал распад СССР, Путин ответил, что это трагедия и распад "исторической России".

"Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", – сказал Путин.

Также президент РФ заявил, что видел карты тех лет, на которых Россию изображали разбитой на несколько отдельных государств, а в Европе якобы считали распад страны лишь вопросом времени.

"Да, я видел такие карты, но даже дело не в картах. Президент одной из Восточно-Европейских стран, на одной из встреч со мной прямо сказал о том, что "для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет, мы считали, что это неизбежно", вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки большое ядерное государство", - рассказал Путин .

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