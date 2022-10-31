Об этом он сказал журналистам на брифинге, сообщают российские СМИ.

"И это не все, что мы можем сделать", – ответил он на вопрос о Севастополе.

Кроме того, Путин заявил, что это Украина не хочет мирных переговоров: "Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну, мы подождем. Возможно, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит".

В столице и других областях Украины утром 31 октября прогремели взрывы, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстерные отключения электроэнергии.

В результате массированного российского удара 31 октября было повреждено 18 объектов в десяти регионах Украины

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