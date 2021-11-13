Путин назвал, какие последние действия ВСУ ему "не дают расслабиться"

Об этом он рассказал в беседе с пропагандистом Павелом Зарубиным (вещатель "Россия 1"), сообщает Еспресо.TV.



Стенограмма общения Путина с Зарубиным обнародована официальным сайтом Кремля.



Как видно из обнародованного текста, больше всего Владимира Путина в тактике Вооруженных Сил Украины в последнее время беспокоит появление на вооружении украинцев боевых беспилотников из Турции марки Bayraktar, а также полномасштабные военные учения с участием стран блока НАТО в Черном море.



"Теперь действующий президент бодро рапортует о том, что они применяют "Байрактары", то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует, а в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятное сказала на этот счёт, а США вообще поддержали. А официальные лица в Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше" - сказал Путин.



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Что же касается морских учений под эгидой НАТО, то он назвал их "незапланированными".



"Действительно, сейчас США и их союзники по НАТО проводят незапланированные, я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация", – отметил руководитель страны-агрессора.



"Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться", - подытожил Владимир Путин.



При этом он в очередной раз повторил, что у Минским соглашениям нет альтернативы.





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