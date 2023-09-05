Путин назвал еврейское происхождение Зеленского "прикрытием героизации нацизма". В Украине отреагировали
Владимир Путин заявил, что страны Запада используют еврейское происхождение Владимира Зеленского для "прикрытия героизации нацизма". В Украине отреагировали
Об этом сообщают пропагандистские издания ТАСС и " РИА.Новости ".
Путин заявил, будто Зеленского избрали президентом Украины "западные кураторы" и назвал "отвратительным" то, что он "прикрывает героизацию нацизма". Президент РФ также заявил, что Зеленский таким образом "прикрывает" тех, кто якобы "возглавил Холокост в Украине".
"Это делает всю ситуацию чрезвычайно отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто в свое время возглавлял Холокост в Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек", - сказал Путин.
На заявления Путина отреагировали в МИД Украины, отметив, что "хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит".
"Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку", - написал в фейсбуке спикер МИД Олег Николенко.
Слова Путина также прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Это очередное подтверждение того, что российский президент живет в собственном мире, в искусственном пузырьке, изолированный от реальности. Это означает, что он полностью недееспособен, и с ним невозможно вести переговоры", - написал Подоляк в сети X (бывший Твиттер).
Он также отметил, что Путин призывает читать интернет, в то время как сам не пользуется им.
"Персона, которая не пользуется телефонами и компьютерами, предлагает посмотреть на то, что пишут евреи в интернете о президенте Зеленском как оправдании российских военных преступлений в Украине", - отозвался Подоляк.
- Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил , что Украине ради вступления в НАТО придется отказаться от Киева и перенести столицу.
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