Путин назвал Эрдогану условия прекращения вторжения в Украину, - BBC
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал президенту Турции условия подписания мирного соглашения с Украиной
Об этом сообщает BBC .
По словам представителя президента Турции Ибрагима Калина, Путин перечислил Эрдогану свои требования к Украине во время телефонного разговора 17 марта.
В список требований входят нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО,
разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает для себя достаточным,
обеспечение "защиты русского языка в Украине" и "денацификацию".
Еще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Калин не раскрыл содержание этих пунктов.
- Напомним, 17 марта Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турцию.
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