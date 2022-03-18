Путин назвал Эрдогану условия прекращения вторжения в Украину, - BBC

Об этом сообщает BBC .

По словам представителя президента Турции Ибрагима Калина, Путин перечислил Эрдогану свои требования к Украине во время телефонного разговора 17 марта.

В список требований входят нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО,

разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает для себя достаточным,

обеспечение "защиты русского языка в Украине" и "денацификацию".

Еще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Калин не раскрыл содержание этих пунктов.