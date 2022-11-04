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Путин назвал число воюющих в Украине мобилизованных. Его данные почти вдвое меньше, чем у Шойгу

4 ноября, 2022 пятница
14:49
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28 октября министр обороны РФ докладывал президенту о завершении мобилизации и заявил, что 87 тыс. из них уже выполняют боевые задания, а сегодня Путин назвал гораздо меньшую цифру – 49 тыс.

Об этом Путин заявил во время общения с волонтерами и добровольцами после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщает ТАСС.

Он объявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задания.

Разницу в количестве мобилизованных (в Шойге – 300 тыс.) Путин объясняет тем, что поток добровольцев в ВС РФ не прекращается, поэтому количество мобилизованных превысило предварительно объявленную цифру.

Отметим, что 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу осуществлял доклад лично Путину о результатах мобилизации и заявил, что 82 тысячи мобилизованных уже направлены в зону проведения специальной военной операции после учебы.

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Владимир Путин
мобилизация
война с Украиной
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