Об этом Путин заявил во время общения с волонтерами и добровольцами после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщает ТАСС.

Он объявил, что в России мобилизовано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задания.

Разницу в количестве мобилизованных (в Шойге – 300 тыс.) Путин объясняет тем, что поток добровольцев в ВС РФ не прекращается, поэтому количество мобилизованных превысило предварительно объявленную цифру.

Отметим, что 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу осуществлял доклад лично Путину о результатах мобилизации и заявил, что 82 тысячи мобилизованных уже направлены в зону проведения специальной военной операции после учебы.

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