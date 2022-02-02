Путин назначил Поклонскую на должность заместителя председателя Россотрудничества

Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, одним указом Поклонская уволена с должности посла России в Республике Кабо-Верде на островах Зеленого Мыса. А другим - назначена заместителем председателя Россотрудничества.











13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

В тот же день Министерство иностранных дел Украины подняло перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности Натальи Поклонской, поскольку бывший прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против Украины, а также находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.



Впоследствии стало известно, что Поклонская не будет послом РФ в Кабо-Верде из-за "личных обстоятельств".



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