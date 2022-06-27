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Путин назначил нового командующего войсками в Украине, - ISW

27 июня, 2022 понедельник
09:00
война с Россией

Новым командующим российскими оккупационными войсками в Украине стал генерал-полковник Геннадий Жидко

Об этом сообщает Институт исследования войны - ISW .

Американские аналитики предполагают, что Геннадий Жидко возглавляет всеобщее командование российскими войсками в Украине. К такому выводу они пришли, поскольку Жидко сидел рядом и общался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время его визита на временно оккупированные территории Украины 26 июня.

В ISW отмечают, что на видео российского минобороны табличка с фамилией Жидка была размыта, а о его назначении не было объявлено официально.

По данным группы российских блоггеров CIT, Геннадий Жидко заменил в должности командующего операцией в Украине Александра Дворникова, по прозвищу "Мясник Алеппо", еще 26 мая. ISW тогда не нашел подтверждения этому факту. Однако ведущее место Жидка во время визита Шойгу, вероятно, подтверждает, что он заменил Дворникова.

  • 26 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на временно оккупированные россиянами территории Украины.

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Украина
Владимир Путин
Военные новости
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