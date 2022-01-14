Путин назначил Грызлова послом в Беларуси
Президент РФ Владимир Путин назначил послом в Минске Бориса Грызлова, главу российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ)
Об этом сообщается в указе президента России, подписанном 14 января.
"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь", - говорится в документе.
С 26 декабря 2015 года Борис Грызлов возглавляет российскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ). Также Грызлов является главой высшего совета партии "Единая Россия". С 2003 по 2011 год он был спикером Госдумы РФ, а с 2001 по 2003 год занимал должность министра внутренних дел России.
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