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Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков - ISW

12 января, 2023 четверг
06:01
война с Россией

Путин устранил Суровикина, который стал любимцем главы вагнеровцев и силовиков и назначил Герасимова, который полностью подконтролен и предан ему

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Назначение Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине, вероятно, является частично политическим решением. Таким образом, президент РФ Владимир Путин хочет ослабить власть силовиков, фаворитом которых был Сергей Суровикин.

Аналитики утверждают, что силовики, наиболее представленные владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, имели особые взгляды на методы ведения войны в Украине.

"Пригожин с конца 2022 года все чаще критикует Минобороны РФ из-за их способа ведения войны. Игорь Гиркин, бывший командующий российскими боевиками на Донбассе и известный блоггер, вообще дал понять, что поддержит отстранение президента России Владимира Путина с должности, в своей прямой критике Путина 10 января ", – пишут в ISW.

Аналитики добавляют, что Суровикин был любимцем публики Пригожина и соперником министра обороны России Сергея Шойгу.

"Повышение Герасимова, вероятно, частично является политическим шагом, направленным на ослабление влияния выступающих против минобороны силовиков и сигнал для Пригожина и других людей уменьшить свою критику ведомства Шойгу", - пишут аналитики.

При этом в ISW считают, что такой шаг может побудить фракцию силовиков еще больше разделить российское информационное пространство.

  • Напомним, в анализе ISW также пишет, что наступлению РФ будут препятствовать дефицит боеприпасов и проблемы с обеспечением армии.

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Владимир Путин
Валерий Герасимов
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