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Путин назначил чиновника "правительства ЛНР" губернатором Чукотки

16 мартa, 2023 четверг
04:33
война с Россией

Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который до этого был первым заместителем председателя "правительства ЛНР"

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"Владимир Путин по видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем", - сказал Песков.

Позже появился указ о назначении Кузнецова.

Последние 15 лет главой Чукотского автономного округа был Роман Копин.

Владислав Кузнецов работал в банковской и нефтегазовой отраслях. Долгое время руководил в разных подразделениях СИБУРА – холдинга российского олигарха Леонида Михельсона. В 2019 году перешел в правительство Курганской области, являлся вицегубернатором. С этого поста он ушел в конце 2021 года и в июне 2022 года оказался в "ЛНР".

Россия
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