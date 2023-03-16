Путин назначил чиновника "правительства ЛНР" губернатором Чукотки
Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который до этого был первым заместителем председателя "правительства ЛНР"
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
"Владимир Путин по видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем", - сказал Песков.
Позже появился указ о назначении Кузнецова.
Последние 15 лет главой Чукотского автономного округа был Роман Копин.
Владислав Кузнецов работал в банковской и нефтегазовой отраслях. Долгое время руководил в разных подразделениях СИБУРА – холдинга российского олигарха Леонида Михельсона. В 2019 году перешел в правительство Курганской области, являлся вицегубернатором. С этого поста он ушел в конце 2021 года и в июне 2022 года оказался в "ЛНР".
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