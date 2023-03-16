Путин назначил чиновника "правительства ЛНР" губернатором Чукотки

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"Владимир Путин по видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем", - сказал Песков.

Позже появился указ о назначении Кузнецова.

Последние 15 лет главой Чукотского автономного округа был Роман Копин.

Владислав Кузнецов работал в банковской и нефтегазовой отраслях. Долгое время руководил в разных подразделениях СИБУРА – холдинга российского олигарха Леонида Михельсона. В 2019 году перешел в правительство Курганской области, являлся вицегубернатором. С этого поста он ушел в конце 2021 года и в июне 2022 года оказался в "ЛНР".