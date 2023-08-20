Путин назначил 222 судей на временно оккупированных территориях Украины
Российский диктатор Владимир Путин назначил на временно оккупированных территориях Украины 222 человека на должности судей
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на указ президента РФ №607 "О назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных комиссиях судей субъектов РФ".
В частности, судей назначили на ВОТ Донетчины, Луганщины и Запорожской области.
Фото: Скрин некоторых страниц
Псевдосудей на ВОТ Путин назначил сроком на 6 лет.
Таким образом, российские оккупанты будут продолжать формировать силовой аппарат на временно оккупированных территориях Украины для проведения репрессий против местного населения.
В то же время враг назначил в Крыму федеральных судов Бахчисарайского – Кристину Козлову и Симферопольского районного суда – Ольгу Чепиль.
Сопротивление подчеркивает, что все причастные к репрессиям будут привлечены к ответственности.
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