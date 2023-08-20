Путин назначил 222 судей на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на указ президента РФ №607 "О назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных комиссиях судей субъектов РФ".

В частности, судей назначили на ВОТ Донетчины, Луганщины и Запорожской области.

Фото: Скрин некоторых страниц

Псевдосудей на ВОТ Путин назначил сроком на 6 лет.

Таким образом, российские оккупанты будут продолжать формировать силовой аппарат на временно оккупированных территориях Украины для проведения репрессий против местного населения.

В то же время враг назначил в Крыму федеральных судов Бахчисарайского – Кристину Козлову и Симферопольского районного суда – Ольгу Чепиль.

Сопротивление подчеркивает, что все причастные к репрессиям будут привлечены к ответственности.