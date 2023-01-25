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OPINION

Путин нашел в Европе еще одну failed state

Игорь Гулик
25 января, 2023 среда
20:01
Мнение

Не успели высохнуть чернила на решении немецкого правительства передать Украине роту танков Leopard 2 А6, как из Москвы прилетел ответ

Скорость, с которой Путин лично отреагировал на союзническую поддержку Киева Берлином, просто поражает. Видимо, кремлевский подполковник КГБ, в свое время занимавшийся на территории ГДР связями со Штази, до последнего не верил, что Шольц предаст.

Итак, перед студентами Московского университета бункерный лидер заявил, что Германия действительно до сих пор "оккупирована американцами", и с 1945 года, когда союзнические войска разделили нацистский рейх на "секторы ответственности", никогда не была "в полном смысле этого слова суверенным государством".

Не знаю, как кого, но меня больше всего интересует выражение лица эксканцлерин ФРГ Ангелы Меркель, с которым она восприняла это странное известие. Появилась ли на нем гримаса, похожая на ту, с которой фрау Меркель встретила любимую собаку Путина, лабрадора Кони? Немецкая экслидерша, мягко говоря, не любит четвероногих, точнее, боится их. Поэтому в далеком 2007 году, во время встречи с "другом Путиным", пережила несколько неприятных минут.

Но интересен и тот факт, что хозяин Кремля до сих пор постоянно козырял термином failed state, когда речь заходила об Украине. Мол, это искусственное образование, с непутевыми властями, которое только мешает взаимопониманию между "великими" – Россией и Евросоюзом в частности. Далее в своей риторике он перешел на высший левел, утверждая, что Украина – по сути – ленинская блажь, а Россия после распада СССР осталась "ободранной" в результате "неоправданных территориальных подарков". А потом была война, в путинском толковании "специальная военная операция" для "окончательного решения украинского вопроса"…

Теперь failed state для Путина стала и Германия. Именно ее он выбрал за главную цель своих пропагандистских выпадов. Видимо, потому, что на ее территории действительно находятся американские войска, а на базе Рамштайн фактически решается техническая составляющая будущего поражения России в военной авантюре, затеянной Москвой в Украине.

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И вот сейчас failed state для Путина стала и Германия. Именно ее он выбрал за главную цель своих пропагандистских выпадов. Видимо, потому, что на ее территории действительно находятся американские войска, а на базе Рамштайн фактически решается техническая составляющая будущего поражения России в военной авантюре, затеянной Москвой в Украине. Вполне возможно, что из уст старого кагебиста мы вскоре услышим словесные фигуры вроде того, что Россия — из-за политики Горбачева — подарила Германии ГДР, и теперь следует исправить эту историческую погрешность.

Думаю также, что теперь Россия будет полностью разыгрывать карту Кенигсберга, а также усилит "ядерную лихорадку". Уже сегодня глава российской делегации Константин Гаврилов в Вене на форуме ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями начал нагнетать страсти вокруг подкалиберных бронебойных снарядов с урановыми сердечниками, которыми оснащены Leopard 2 F6. "В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", — сказал Гаврилов и вновь намекнул на "внешнее управление" Германией из Вашингтона. "Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу "Леопардов". Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал "скорую весть" о направлении немецкого "звери" Киеву", — кипишует московский дипломат.

На самом деле Россия что ни день, тем явственнее превращается в failed state. Крах государственных военных институтов отчетливо виднеется за хаосом ответственных. Теперь трудно понять, кто руководит "спецоперацией" - то ли Герасимов,  то ли Пригожин, или, может, Кадыров. Главными героями государственной идеологии стали криминальные подонки из Вагнера – им открывают посмертные памятники, с ними носятся, как с героями нации

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Но сущность от этого не меняется. Кому что болит, тот об этом и говорит. На самом деле Россия чем день, тем явственнее превращается в failed state. Крах государственных военных институтов отчетливо виднеется за хаосом ответственных. Теперь трудно понять, кто руководит "спецоперацией" -  то ли Герасимов, то ли Пригожин, или, может, Кадыров. Главными героями государственной идеологии стали криминальные подонки из Вагнера – им открывают посмертные памятники, с ними носятся, как с героями нации.

Рано или поздно посыплется и властная вертикаль, особенно в отдаленных регионах, традиционно считающихся в Москве донорами. Теперь не только бюджета, но и пушечного мяса. И толку, что губернаторский корпус – это, в основном, генералы ФСБ. Они, как никто другой, чувствуют слабость центра, а потому вряд ли захотят становиться козлами отпущения во время вероятных стихийных бунтов. Тем более что, я так понимаю, защищать их особенно некому: военные – на украинском фронте.

Что ж, как говорил один из героев фильма-пророчества "Война миров Z": "Однажды все рушится. Никому не нужно заключать контракты или соглашения. Всем нужно чинить туалеты".

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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